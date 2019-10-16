Ярославль, 16 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В Ярославской области передано в суд уголовное дело против банды, которая занималась вымогательством денег у любителей несовершеннолетних девушек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

По версии следствия, 25-летний обвиняемый создал в 2017 году организованную группу, в которую вошли 8 жителей области. Они находили педофилов через интернет, создав вымышленный аккаунт несовершеннолетней.

«Обвиняемые зарегистрировали в одной из социальных сетей аккаунт от имени несовершеннолетней девушки и вели от ее имени переписку с мужчинами. Во время общения «девушка» приглашала мужчину на встречу к себе домой с целью более близкого общения. Когда мужчина приезжал, злоумышленники встречали его в квартире и предлагали заплатить денежные средства за нераспространение о нем порочащих сведений», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

За то, чтобы никто не узнал о противозаконных сексуальных наклонностях жертв, члены банды требовали у потерпевших от 5 до 60 тысяч рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят пять человек. Некоторых жертв вымогатели не только запугивали, но и избивали.

Четверо обвиняемых сейчас находятся в розыске, глава преступной группы во всем признался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Обвиняемых будут судить по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия; совершенное организованной группой». Расследованием уголовного дела занималась полиция.