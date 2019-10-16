Ульяновск, 16 октября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается уборка сахарной свеклы. По прогнозам, в этом году будет собрано в 1,7 раза больше, чем было в 2018 году. Регион обеспечит потребность в сахаре собственного производства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, отметив, что в 2020 году предусмотрены субсидии свеклосеющим хозяйствам.

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В Ульяновской области возделыванием сахарной свеклы занимаются сельхозпредприятия Ульяновского, Цильнинского и Чердаклинского районов. По последним данным, культура собрана с площади 8945 га, что составляет 71% от плана уборки. Валовой сбор составил 332,2 тыс. тонн (в октябре 2018 года — 173 тыс. тонн), урожайность по сравнению с прошлым годом выросла с 234,1 до 371,4 ц/га.

В регионе прогнозируют, что всего будет собрано 478 тыс. тонн, что в 1,7 раза выше уровня 2018 года. В результате переработки можно получить 60 тыс. тонн сахара, что покрывает потребности Ульяновской области. Излишки будут поставлены в другие регионы.

Отметим, что в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей в качестве субсидии, которые смогут получить свеклосеющие хозяйства региона. Средства будут предоставлять в зависимости от площади сева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выполнен план сева озимых зерновых культур: засеяно более 288 тыс. га озимых, или 102,9% от плана.

Напомним, агропромышленный комплекс Ульяновской области обеспечивает более 11% валового регионального продукта. Область специализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. Доля продукции сельского хозяйства Ульяновской области в Приволжском федеральном округе составляет 3,4%. Основные виды производимой сельхозпродукции в растениеводстве — зерно, картофель и овощи, подсолнечник и сахарная свекла.