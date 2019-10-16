Москва, 16 октября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Российская экономика потеряла за 2018 год 1,6% своего ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда, пишет 16 октября газета «Известия».

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Согласно материалам ВНИИ труда, потери в абсолютном выражении составили 1,67 трлн рублей. Причиной затрат стали травмы на производстве, а также плохие условия труда.

Расходы российского Пенсионного фонда в этой области составили в 2018 г. 898,8 млрд рублей. В эту сумму ПФР включил затраты на выплату досрочных пенсий работникам вредных производств.

Расходы Фонда социального страхования по страховым случаям составили 71,2 млрд рублей. ФСС посчитал и оплату по больничным листам.

Комментируя эту статистику, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что Минтруд РФ не всё посчитал. Ведь никто не учитывает «потери, связанные с профессиональным выгоранием».