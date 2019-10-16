16 октября президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Как уточнили в пресс-службе Кремля, с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко , министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев , в режиме видеоконференции — губернатор Иркутской области Сергей Левченко .

Планируется, что на совещании обсудят состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.

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Отметим, что глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области.

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Приморье дополнительно направит 70 млн рублей для пострадавших от паводка. 42 млн рублей будет предоставлено из федерального бюджета, 29 млн рублей краевые власти готовы изыскать в региональном бюджете.

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Правительство ЕАО из средств федерального бюджета получит 116 млн рублей на жильё для пострадавших от сильного паводка.

В совещании также примут участие вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев, полпред в СФО Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

Ущерб от наводнений, захлестнувших ряд районов Хабаровская края, был скорректирован. По последним данным, его размер превысил 1,8 млрд рублей.

Правоохранительные органы выявили факт незаконной рубки деревьев на месте строительства жилья для пострадавших от мощнейшего паводка в Тулуне (Иркутская область). Об этом со ссылкой на следственный отдел МО МВД России «Тулунский», который проводит проверку по заявлению Тулунской межрайонной прокуратуры, сообщает Irk.ru .

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Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко , который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, в ходе совещания в Иркутске отметил стойкость местного населения во время ЧС.

Роспотребнадзор обнародовал информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления в ряде дальневосточных регионов, а также в Иркутской области . Она стабильная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Уровни инфекционной заболеваемости — в пределах среднемноголетних значений.

Виталий Мутко посетил строительные площадки в Тулуне, где приступили к возведению жилья для пострадавших от паводков [irkobl.ru]

Только 1418 сертификатов на получение нового жилья оплачено семьям нуждающихся после наводнения в Иркутской области . Хотя таких нуждающихся — более пяти тысяч и зима близко.

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В Нижнеудинске (Иркутская область) после наводнения отремонтировали детский сад «Теремок» , где в результате стихийного бедствия пострадали подвальные помещения. Ремонт длился около месяца.

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В Магаданской области из-за паводка после ливневых дождей в августе фермеры потеряли урожай на 50 млн рублей.

Как сообщает Сибирский окружной информационный центр, также в этом мероприятии будут задействованы вице-премьер и полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев , главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии.

Сибирский полпред Сергей Меняйло примет участие в совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, которое проведёт глава государства.

Сразу несколько проектных институтов задействованы в Иркутской области для того, чтобы максимально эффективно защитить жителей Тулуна , Нижнеудинска и других населённых пунктов от вероятности разрушительного наводнения.

Экс-руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич , которая назвала пострадавших от наводнения в Приангарье «бичевнёй» и «быдлом», теперь работает заместителем директора по развитию в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» .

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Прокуратура Иркутской области внесла представление о незамедлительном устранении нарушений в части обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона в пострадавшем от наводнения Нижнеудинске .

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По распоряжению руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова регионы РФ до 15 октября должны были разработать планы-графики установления зон затопления и подтопления.

В Приамурье, которое находится в паводкоопасной зоне и практически ежегодно подвергается подтоплениям различного масштаба, объёмы материальных резервов составляют 50% от нормативного уровня

На совещании по вопросам ликвидации паводков месяц назад президент поставил задачу: оказать помощь быстро и эффективно, с учётом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильём.

Не всем жителям Еврейской автономной области, пострадавшим от сильного паводка, удалось оперативно получить компенсации. Некоторые подтопленцы были вынуждены обращаться в суд . И это изрядно вымотало людей, которые и так оказались в нелегкой ситуации из-за паводка.

Иркутская область не слишком расторопно обеспечивает живём постращавших от летнего наводнения. Судя по официальной информации, опубликованной 15 октября, на официальном сайте Приангарья, по состоянию на 14 октября, в регионе выдано 5278 свидетельств гражданам на приобретение нового жилья, но оплачено только 1418 из них на общую сумму около четырёх млрд рублей.

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Наводнение в Иркутской области нанесло ущерб 17 370 помещениям из которых 10 890 являются жилыми. По результатам обследований на 13 октября 2019 года, необходимость сноса или ремонта установлена в отношении 7727 домов (9635 помещений).

Подробности в материале: На восстановление Приангарья после паводка потребуется более 43 млрд рублей

Мощнейшее наводнение нанесло Иркутской области весьма ощутимый ущерб. Как сообщает официальный сайт региона, предполагаемый объем финансирования « Программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области », утверждённой российским правительством, составляет 43,3 млрд рублей.

В Хабаровском крае летний паводок уничтожил урожай на площади 24 тыс. га . Сельхозпроизводители заявили об ущербе в сумме 178 млн. рублей.

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Свыше восьми тысяч жителей Приморского края, пострадавших в результате паводка, получили компенсацию за потерю имущества. По состоянию на 15 октября 2019 года населению выплачено 77,2 миллиона рублей, осталось выплатить ещё 3,8 миллиона рублей.

Напомним, ранее президент обращал внимание, что на региональном и на местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведётся не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане.

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В Иркутской области , где в результате мощнейшего наводнения летом 2019 года было повреждено более 10 тысяч жилых домов, медлят не только с оплатой жилищных свидетельств, но и со средствами, необходимыми пострадавшим на капитальный ремонт жилья.

Об этом: Мутко воззвал к ответственности глав пострадавшего от потопа Приангарья

По оценке вице-премьера российского правительства Виталия Мутко , жилье для пострадавших от потопа в Иркутской области должно быть восстановлено к концу 2010 года.

За июль и августа на Еврейскую автономную область обрушилось сразу 14 циклонов , которые принесли в регион сильнейшие дожди.

В Биробиджане насосы, выкачивающие воду с улицы Советской, как оказалось, перекачали её в другой район, затопив пригородные посёлки Восточный и Грузовое, находящиеся в районе грузовой ветки железнодорожной линии Биробиджан — Ленинское.

11:01

Прибывший в Иркутскую область вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, раскритиковал работу по восстановлению жилья в Нижнеудинске:

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Читайте подробнее: Подрядчик басни рассказывал: Мутко раскритиковал подтопленный Нижнеудинск

11:15 Виталий Мутко ИА REGNUM

11:19 Жители Иркутской области, подтвердившие своё право на новое жильё после наводнения, могут сами заняться его строительством и получить земельные участки без конкурса. Читайте подробнее: Пострадавшие от потопа в Приангарье смогут сами построить себе жильё

11:49 В Хабаровском крае во время сильного паводка затопило единственную дорогу в Николаевск-на-Амуре. На её восстановление ушло несколько дней. Читайте также: Единственная дорога на Николаевск-на-Амуре затоплена паводком

11:51 В Еврейской автономной области из-за размытых паводком дорог проезд к некоторым населённым пунктам был перекрыт в течение месяца.

11:53 Пришедшая большая вода оставила жителей некоторых населённых пунктов без питьевой воды. В Биробиджане во время паводка были затоплены колодцы. Брать воду из них было опасно для здоровья.

12:08 Из-за обильных дождей в Приамурье, ЕАО, Приморье и Хабаровском крае в июле — августе были введены режимы ЧС. По оценкам Минсельхоза РФ, аграриям был нанесён ущерб на сумму 5 млрд рублей. Читайте также: Паводки на Дальнем Востоке аграриям нанесли ущерб в 5 млрд руб.: Минсельхоз

12:10 Аналогичное совещание, которое состоится сегодня, 16 октября, Владимир Путин проводил ровно месяц назад — 17 сентября. На нем был дан ряд поручений.

12:26 В Приморье сразу после спада пика паводка был уволен глава департамента гражданской защиты Евгений Малышев.

12:42 На совещании в кризисном центре МЧС, 16 сентября, посвящённом вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке, губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой о компенсации ущерба сельхозпроизводителям. Читайте также: Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

12:52 В сентябре Владимир Путин назначил ответственного за работу с губернаторами Дальнего Востока по вопросам ликвидации последствий паводка министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

12:56 На совещании в сентябре губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил президента России Владимира Путина поддержать изменения в законодательстве по вопросу расселения жилья, попавшего в зону подтопления. Расселенное жильё и земельные участки под ним должны отходить в собственность регионов. Люди не должны оставаться там жить.

13:05 Губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании с Владимиром Путиным в сентябре по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, отмечая нерешённые вопросы, заметил, что в регионе не страхуется сельское хозяйство, и если государство не окажет поддержку, то сельское хозяйство на Дальнем Востоке может быть потеряно.

13:19 «Проблема с зонами подтопления в муниципальных образованиях решена крайне слабо», — заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

13:25 В сентябре на совещании с Владимиром Путиным губернаторы Дальнего Востока поставили перед президентом серьёзную проблему — страховые компании отказываются страховать сельхозпроизводителей в регионах.

13:35 После потопа в Приангарье нужно восстановить более 100 социальных объектов. Читайте также: После потопа в Приангарье нужно восстановить более 100 социальных объектов

13:35 На совещании в сентябре президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам о персональной ответственности за работу по ликвидации последствий паводка.

13:48 В сентябре на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев в своём докладе отметил, что удалось сделать главное — не допустить гибель людей, при том что паводок превзошёл по своей силе наводнение, случившееся на Дальнем Востоке в 2013 году.

13:55 Правительство Иркутской области разместило на своём сайте новость о том, как, несмотря на все сложности, удалось решить вопрос с новым жильём для труженицы тыла из п. Аршан Тулунского района 91-летней Марии Терентьевой. Читайте подробнее: Власти Приангарья показали, как они могут решать проблемы подтопленцев

14:02 Президент РФ Владимир Путин считает, что работа по ликвидации последствий паводка в регионах ведётся не всегда расторопно, об этом он заявил на совещании в кризисном центре МЧС в сентябре.

14:14 Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев опроверг данные иркутских СМИ о том, что вырубка леса под постройку домов для пострадавших от наводнения в Тулуне произведена незаконно. На фото с сайта правительства Иркутской области: для строительства жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне за аналог был взят микрорайон, который сейчас возводится в Иркутском районе на Байкальском тракте. Читайте подробнее: Чиновники отрицают незаконность вырубки леса под постройку домов в Тулуне

14:25 Началось совещание под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области.

14:26 «Хотелось бы сегодня услышать, как идёт работа с людьми, как ведётся восстановление жилья, социальных объектов. Хотелось бы услышать, что конкретно уже сделано», — открыл совещание Владимир Путин.

14:28 «Если мы не будем работать с душой и сердцем — результата не будет», — сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области.

14:29 «Очень важный вопрос это организация всего комплекса работа, связанного с зимой», — сказал президент РФ.

14:31 «Очень важно решать вопросы, связанные с энергетикой. Уже холода наступили. Должно быть понятно и ясно, как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний период», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

14:31 Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев заявил, что уже с конца ноября в постаревшем от мощнейшего наводнения Тулуне построят «три коробки». Судя по официальной информации, опубликованной сегодня, 16 октября, на сайте правительства Иркутской области, речь идёт о возведении новых домов. Читайте также: Для пострадавших от потопа в Тулуне сделают шоурумы

14:33 Первым на совещании с Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области доклад представил зампредседателя правительства Виталий Мутко.

14:34 «Не должно быть никаких сбоев в отоплении домов, пострадавших от паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке», — сказал Владимир Путин.

14:36 Путин потребовал отчёта о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводка.

14:38 В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье непригодными для проживания признаны более шести тысяч жилых помещений, об этом российскому президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. «Запущено 29 котельных, налажена работа городского транспорта, социальное обеспечение. Жизнеобеспечение восстановлено, но достаточно много вопросов индивидуального плана, особенно в тех случаях, где людям придётся зимовать в пострадавшем жилья», — пояснил чиновник. Об этом: Мутко о пострадавшем от наводнения Приангарье: есть вопросы

14:39 Учащиеся 1 и 2 курсов вузов, чьи семьи пострадали от паводка, по распоряжению Владимира Путина будут переведены на бесплатное обучение. Об этом сообщил на совещании вице-премьер Виталий Мутко.

14:41 Принято решение о строительстве ледовой арены в Тулуне.

14:43 «Транснефть» построит в районах, пострадавших от паводка, 10 ФАПов, РУСАЛ — две спортивных базы.

14:45 Для расселения граждан, пострадавших от паводка, необходимо построить 3,5 тыс. индивидуальных жилых домов и 1,5 тыс. квартир в многоквартирных домах.

14:48 Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области в Ново-Огарёво Московской области заявил, что не должно быть никаких сбоев в прохождении отопительного сезона в регионах, пострадавших от летнего паводка, все объекты жизнеобеспечения должны работать без сбоев. Подробности в материале: Путин призвал чиновников работать с душой и сердцем при ликвидации паводков

14:50 5 217 свидельств на приобретение жилья выдано пострадавшим от паводка. Это 76% от необходимого количества.

14:51 Президент РФ Владимир Путин, который проводит 16 октября совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области, поправил вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, докладывавшего об исполнении поручений по оказанию помощи пострадавшим жителям Тулуна (Иркутская область). Когда чиновник указал, чем собирается помочь Сбербанк, глава государства дополнил: «Речь идёт не только о Сбербанке, но и других компаниях, нужно учесть все инициативы». Читайте подробнее: Путин поручил учесть все инициативы о помощи подтопленному Приангарью

14:55 «По капремонту слабо работаем», — признался вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, докладывая о восстановлении жилья в пострадавшем от наводнения Приангарье. Владимир Путин переадресовал этот вопрос губернатору Приангарья Сергею Левченко.

14:56 Выдано 1 362 свидетельства на проведение капремонтов, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Это всего 50% от необходимого количества. «Почему так мало», — удивился Владимир Путин.

14:59 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, докладывая президенту о решении жилищных вопросов пострадавших от наводнения, в основном повторил всё, что было сказано ранее вице-премьером российского правительства Виталием Мутко.

15:02 Небольшое количество оплаченных жилищных свидетельств пострадавшим в Иркутской области чиновники пояснили желанием людей дождаться нового, построенного для них жилья. Дома возводятся в Тулуне.

15:03 От пострадавших в результате наводнения иркутских предпринимателей поступило 11 обращений, из которых семь решены положительно. У других не оказалось необходимых документов, доложил президенту губернатор Приангарья Сергей Левченко.

15:06 Некоторые вопросы пострадавших от паводка в Иркутской области невозможно решить во внесудебном порядке, и власти оказывали в таких случаях бесплатную юридическую помощь. Также решали вопросы о переносе судебных заседаний на более раннюю дату. Выяснилось, что 16 человек не попали в зону подтопления, доложил президенту губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

15:12 Зоны подтопления в Иркутской области определены практически везде, пояснил Виталий Мутко в ответ на вопрос российского президента.

15:16 Если бы у пострадавших от наводнений было всё, как в народе говорят, «в шоколаде», значит, у них есть проблемы. И прошу не подходить к их просьбам формально. Нужно посмотреть — и не в рамках данного стихийного бедствия — что для них можно сделать, сказал Владимир Путин.

15:17 Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий летнего паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке жестко высказался о выплатах пострадавшим. Читайте также: Чтоб не было такого, когда деньги не дошли до людей: Путин о паводках

15:19 О работе по ликвидации последствий паводка перед президентом отчитался губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

15:21 В ЕАО весь резервный фонд регионального бюджета потратили на ликвидацию последствий паводка. Денег на многие вопросы не хватает.

15:21 Сегодня мы достаточно завозим продуктов из Сибири и Амурской области, цены повысились, но незначительно, доложил президенту глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.

15:23 Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь попросил помощи федеральных властей.

15:23 Левинталь попросил Путина при восстановлении дорог, пострадавших от паводка, исключить систему софинансирования. Глава ЕАО хочет, чтобы дороги ремонтировались после паводка только за счет федерального бюджета.

15:25 Основная часть вопросов, связанная с началом отопительного сезона, решена, но денег не хватает, заявил Александр Левинталь.

15:27 445 млн и 332 млн рублей снова попросил Левинталь у Владимира Путина для прохождения отопительного сезона в ЕАО. До этого он просил 1 млрд рублей, и эту сумму выделили из госбюджета.

15:27 Тулан, Тулана, Тулун: губернатор Иркутской области Сергей Левченко не знает, как называется город в его губернии, который затопило этим летом, пишет канал «Вы слушали Маяк». «Было 171 обращения граждан, 138 или 81% решен положительно либо решение не нужно было, а нужны были разъяснения. Ну например, какова перспектива развития города Тулан … Тулана», — цитирует канал слова Левченко из доклада Владимиру Путину.

15:28 170 тонн овощей раздали в Амурской области тем, кто в результате паводка лишился своего урожая.

15:29 Урожай сельхозпроизводителей на 255 тыс. га пострадал в Амурской области при прохождении летнего паводка.

15:30 Губернатор Амурской области Василий Орлов поднял на совещании при Владимире Путине важную тему — африканская чума свиней.

15:31 На ликвидацию последствий от африканской чумы свиней Амурская область потратила более 1 млрд рублей. Губернатор Орлов попросил рассмотреть возможность по компенсации этих денег региональному бюджету.

15:32 283 жилых помещения необходимо приобрести для переселения граждан, пострадавших от паводка, в Амурской области.

15:34 В Хабаровском крае от паводка пострадали 126 населённых пунктов, сказал на совещании с Владимиром Путиным губернатор Сергей Фургал.

15:34 Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что многие пострадавшие от паводка живут у родственников или снимают жильё.

15:36 В пункте временного размещения в Хабаровском крае до сих пор проживают 34 человека, пострадавших от паводка.

15:37 252 миллиона рублей составили уже выплаты пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае.

15:38 Отопительный сезон в Хабаровском крае начат. Все котельные работают в штатном режиме.

15:39 «Проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет», — заверил Владимира Путина губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

15:39 Хабаровский край ждёт помощи федерального центра по восстановлению дорог и инфраструктуры, поврежденной в результате сильного паводка.

15:40 Полагаем, что проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет. Единственное, что мы ждем, это помощь по автомобильным дорогам и инфраструктуре. Единственная проблема по детскому саду в Комсомольске-на-Амуре, что связано с уровнем реки, пояснил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

15:41 В Приморье произведут берегоукрепление на территории 52 км.

15:46 Глава Амурской области Василий Орлов в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области, сказал, что пострадавших от паводка в регионе 16 743 человека. Читайте подробнее: В Приамурье пострадавшим от паводка раздали 170 тон овощей

15:50 «Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, и я обязательно проверю, какой будет результат», — сказал Владимир Путин. Всем участникам совещания он посоветовал не обращать внимание на приближающиеся праздники.

15:51 Губернатор ЕАО Александр Левинталь доложил президенту России Владимиру Путину о 100-процентной выплате компенсаций лицам, утратившим имущество во время паводка, на что было потрачено 79,96 млн рублей. Подробности в материале: Губернатор ЕАО попросил у Путина ещё денег на отопительный сезон

15:56 Президент РФ Владимир Путин хочет знать, как и куда были потрачены средства, выделенные на помощь пострадавшим от летних паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Предоставить отчёт о расходовании федеральных денег глава государства потребовал сегодня, 16 октября, в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий разгула стихии. «Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета», — заявил российский лидер, обращаясь к участникам совещания. Читайте также: Путин потребовал отчёта о тратах на помощь пострадавшим от паводков

16:02 Президент РФ Владимир Путин заявил, что жестко спросит о результатах работы со всех, кто отвечает за ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области. Читайте подробнее: Ничего не бросайте, особенно деньги на ветер: Путин о контроле за паводком

16:12 Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что с Минфином РФ детально изучает предложение губернатора ЕАО Александра Левинталя предоставить региону 445 млн рублей для прохождения отопительного сезона. Подробности в материале: Глава Минстроя России: Еврейская АО не пройдёт зиму без помощи государства

16:56 Между тем Роспотребнадзор сообщает о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в зонах подтопления на территории Хабаровского края, Иркутской и Амурской областей. По данным ведомства на 16 октября, на территории Хабаровского края проведена дезинфекция 35 объектов социального назначения, 136 многоквартирных и 40 частных домов, 45 колодцев, 164 выгребов. На территории Иркутской и Амурской областей дезинфекционные работы завершены, обработано 100% объектов от подлежащих.

17:06 Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке kremlin.ru