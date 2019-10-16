16 октября президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Как уточнили в пресс-службе Кремля, с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции — губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Kremlin.ru
Паводок в Иркутской области
07:14

Планируется, что на совещании обсудят состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.

07:24

В Приамурье инженерное подразделение Восточного военного округа восстановит автомобильное сообщение с отрезанным паводком посёлком Октябрьский.

Читайте также: В Приамурье военные построят временный мост к отрезанному паводком селу

07:25

Наводнение в Иркутской области [irkobl.ru]

07:40

Отметим, что глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области.

07:41

Приморье дополнительно направит 70 млн рублей для пострадавших от паводка. 42 млн рублей будет предоставлено из федерального бюджета, 29 млн рублей краевые власти готовы изыскать в региональном бюджете.

Читайте также: Ещё 70 млн рублей будет выделено для пострадавших от паводка в Приморье

07:42

Владимир Путин неоднократно посещал пострадавшие регионы, встречался с жителями.

07:56

Владимир Путин осматривает подтопленные территории [kremlin.ru]

07:57

Правительство ЕАО из средств федерального бюджета получит 116 млн рублей на жильё для пострадавших от сильного паводка.

Читайте также: ЕАО получит 116 млн рублей на жильё для подтопленцев

08:15

Сводные отряды радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа завершили специальную обработку территории Биробиджана после сильного летнего паводка.

Читайте также: Армия завершила специальную обработку столицы ЕАО после паводка

08:16

В совещании также примут участие вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев, полпред в СФО Сергей Меняйло, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии. В режиме видеосвязи планируется участие губернаторов Приморья, Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей.

08:32

Ущерб от наводнений, захлестнувших ряд районов Хабаровская края, был скорректирован. По последним данным, его размер превысил 1,8 млрд рублей.

Читайте также: Правительство Хабаровского края оценило ущерб от паводка в 1,8 млрд рублей

08:46

Правоохранительные органы выявили факт незаконной рубки деревьев на месте строительства жилья для пострадавших от мощнейшего паводка в Тулуне (Иркутская область). Об этом со ссылкой на следственный отдел МО МВД России «Тулунский», который проводит проверку по заявлению Тулунской межрайонной прокуратуры, сообщает Irk.ru.

Читайте также: Пострадавших от потопа в Тулуне хотят заселить в «бараки», лес уже вырубили

08:47

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, в ходе совещания в Иркутске отметил стойкость местного населения во время ЧС.

Читайте также: Виталий Мутко отметил стойкость пострадавших от потопа в Приангарье

08:48

Роспотребнадзор обнародовал информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления в ряде дальневосточных регионов, а также в Иркутской области. Она стабильная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Уровни инфекционной заболеваемости — в пределах среднемноголетних значений.

Читайте также: «Стабильная» — о санэпидобстановке в пережившем наводнение Приангарье

08:51

Виталий Мутко посетил строительные площадки в Тулуне, где приступили к возведению жилья для пострадавших от паводков [irkobl.ru]

08:52

Только 1418 сертификатов на получение нового жилья оплачено семьям нуждающихся после наводнения в Иркутской области. Хотя таких нуждающихся — более пяти тысяч и зима близко.

Читайте также: Паводок в Приангарье: 1,4 тыс. семьям оплатили сертификаты на новое жильё

08:55

В Нижнеудинске (Иркутская область) после наводнения отремонтировали детский сад «Теремок», где в результате стихийного бедствия пострадали подвальные помещения. Ремонт длился около месяца.

Читайте также: В Приангарье Мутко посетил пострадавшие от паводка объекты

08:56

В Магаданской области из-за паводка после ливневых дождей в августе фермеры потеряли урожай на 50 млн рублей.

Читайте также: Фермеры Колымы остались без урожая овощей на 50 млн рублей

08:57

Сибирский полпред Сергей Меняйло примет участие в совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, которое проведёт глава государства.

Как сообщает Сибирский окружной информационный центр, также в этом мероприятии будут задействованы вице-премьер и полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев, главы МЧС, министерств труда и социальной защиты, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, природных ресурсов и экологии.

08:58

Сразу несколько проектных институтов задействованы в Иркутской области для того, чтобы максимально эффективно защитить жителей Тулуна, Нижнеудинска и других населённых пунктов от вероятности разрушительного наводнения.

Читайте также: После потопа: Приангарье готовит «смирительные рубашки» для рек

09:00

Экс-руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатораИрина Алашкевич, которая назвала пострадавших от наводнения в Приангарье «бичевнёй» и «быдлом», теперь работает заместителем директора по развитию в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».

Читайте также: Чиновница, назвавшая «бичевнёй» пострадавших от потопа, работает в музее

09:01

Прокуратура Иркутской области внесла представление о незамедлительном устранении нарушений в части обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона в пострадавшем от наводнения Нижнеудинске.

Читайте также: В пострадавшем от потопа Нижнеудинске есть проблемы с выполнением контракта

09:01

По распоряжению руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова регионы РФ до 15 октября должны были разработать планы-графики установления зон затопления и подтопления.

Читайте также: Регионы РФ должны утвердить опасные во время паводка зоны

09:17

В Приамурье, которое находится в паводкоопасной зоне и практически ежегодно подвергается подтоплениям различного масштаба, объёмы материальных резервов составляют 50% от нормативного уровня

Читайте также: В Приамурье объём материальных ресурсов на случай ЧС составляет всего 50%

09:20

Последствия паводка в Амурской области

09:32

На совещании по вопросам ликвидации паводков месяц назад президент поставил задачу: оказать помощь быстро и эффективно, с учётом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильём.

09:41

Не всем жителям Еврейской автономной области, пострадавшим от сильного паводка, удалось оперативно получить компенсации. Некоторые подтопленцы были вынуждены обращаться в суд. И это изрядно вымотало людей, которые и так оказались в нелегкой ситуации из-за паводка.

09:42

Иркутская область не слишком расторопно обеспечивает живём постращавших от летнего наводнения. Судя по официальной информации, опубликованной 15 октября, на официальном сайте Приангарья, по состоянию на 14 октября, в регионе выдано 5278 свидетельств гражданам на приобретение нового жилья, но оплачено только 1418 из них на общую сумму около четырёх млрд рублей.

Читайте также: В Приангарье не оплатили и половины «жилищных» свидетельств подтопленцев

09:51

Наводнение в Иркутской области нанесло ущерб 17 370 помещениям из которых 10 890 являются жилыми. По результатам обследований на 13 октября 2019 года, необходимость сноса или ремонта установлена в отношении 7727 домов (9635 помещений).

Читайте также: Иркутское наводнение затронуло более 10 тысяч домов

10:02

Мощнейшее наводнение нанесло Иркутской области весьма ощутимый ущерб. Как сообщает официальный сайт региона, предполагаемый объем финансирования «Программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области», утверждённой российским правительством, составляет 43,3 млрд рублей.

Подробности в материале: На восстановление Приангарья после паводка потребуется более 43 млрд рублей

10:07

В Хабаровском крае летний паводок уничтожил урожай на площади 24 тыс. га. Сельхозпроизводители заявили об ущербе в сумме 178 млн. рублей.

10:10

Разлив Амура. Хабаровск [khabkrai.ru]

10:21

Свыше восьми тысяч жителей Приморского края, пострадавших в результате паводка, получили компенсацию за потерю имущества. По состоянию на 15 октября 2019 года населению выплачено 77,2 миллиона рублей, осталось выплатить ещё 3,8 миллиона рублей.

Читайте также: Более восьми тысяч пострадавших от паводка получили в Приморье компенсацию

10:26

Напомним, ранее президент обращал внимание, что на региональном и на местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведётся не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане.

10:27

В Иркутской области, где в результате мощнейшего наводнения летом 2019 года было повреждено более 10 тысяч жилых домов, медлят не только с оплатой жилищных свидетельств, но и со средствами, необходимыми пострадавшим на капитальный ремонт жилья.

Читайте также: Не всем пострадавшим от потопа в Приангарье помогают с ремонтом

10:35

По оценке вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, жилье для пострадавших от потопа в Иркутской области должно быть восстановлено к концу 2010 года.

Об этом: Мутко воззвал к ответственности глав пострадавшего от потопа Приангарья

10:42

За июль и августа на Еврейскую автономную область обрушилось сразу 14 циклонов, которые принесли в регион сильнейшие дожди.

10:45

В Биробиджане насосы, выкачивающие воду с улицы Советской, как оказалось, перекачали её в другой район, затопив пригородные посёлки Восточный и Грузовое, находящиеся в районе грузовой ветки железнодорожной линии Биробиджан — Ленинское.

Читайте также: В Биробиджане осушили один район, затопив другой

11:01

Прибывший в Иркутскую область вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который является также председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, раскритиковал работу по восстановлению жилья в Нижнеудинске:

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Читайте подробнее: Подрядчик басни рассказывал: Мутко раскритиковал подтопленный Нижнеудинск

11:15

Виталий Мутко ИА REGNUM

11:19

Жители Иркутской области, подтвердившие своё право на новое жильё после наводнения, могут сами заняться его строительством и получить земельные участки без конкурса.

Читайте подробнее: Пострадавшие от потопа в Приангарье смогут сами построить себе жильё

11:49

В Хабаровском крае во время сильного паводка затопило единственную дорогу в Николаевск-на-Амуре. На её восстановление ушло несколько дней.

Читайте также: Единственная дорога на Николаевск-на-Амуре затоплена паводком

11:51

В Еврейской автономной области из-за размытых паводком дорог проезд к некоторым населённым пунктам был перекрыт в течение месяца.

11:53

Пришедшая большая вода оставила жителей некоторых населённых пунктов без питьевой воды. В Биробиджане во время паводка были затоплены колодцы. Брать воду из них было опасно для здоровья.

12:08

Из-за обильных дождей в Приамурье, ЕАО, Приморье и Хабаровском крае в июле — августе были введены режимы ЧС. По оценкам Минсельхоза РФ, аграриям был нанесён ущерб на сумму 5 млрд рублей.

Читайте также: Паводки на Дальнем Востоке аграриям нанесли ущерб в 5 млрд руб.: Минсельхоз

12:10

Аналогичное совещание, которое состоится сегодня, 16 октября, Владимир Путин проводил ровно месяц назад — 17 сентября. На нем был дан ряд поручений.

12:26

В Приморье сразу после спада пика паводка был уволен глава департамента гражданской защиты Евгений Малышев.

12:42

На совещании в кризисном центре МЧС, 16 сентября, посвящённом вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке, губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой о компенсации ущерба сельхозпроизводителям.

Читайте также: Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

12:52

В сентябре Владимир Путин назначил ответственного за работу с губернаторами Дальнего Востока по вопросам ликвидации последствий паводка министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

12:56

На совещании в сентябре губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил президента России Владимира Путина поддержать изменения в законодательстве по вопросу расселения жилья, попавшего в зону подтопления. Расселенное жильё и земельные участки под ним должны отходить в собственность регионов. Люди не должны оставаться там жить.

13:05

Губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании с Владимиром Путиным в сентябре по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, отмечая нерешённые вопросы, заметил, что в регионе не страхуется сельское хозяйство, и если государство не окажет поддержку, то сельское хозяйство на Дальнем Востоке может быть потеряно.

13:19

«Проблема с зонами подтопления в муниципальных образованиях решена крайне слабо», — заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

13:25

В сентябре на совещании с Владимиром Путиным губернаторы Дальнего Востока поставили перед президентом серьёзную проблему — страховые компании отказываются страховать сельхозпроизводителей в регионах.

13:35

После потопа в Приангарье нужно восстановить более 100 социальных объектов.

Читайте также: После потопа в Приангарье нужно восстановить более 100 социальных объектов

13:35

На совещании в сентябре президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам о персональной ответственности за работу по ликвидации последствий паводка.

13:48

В сентябре на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев в своём докладе отметил, что удалось сделать главное — не допустить гибель людей, при том что паводок превзошёл по своей силе наводнение, случившееся на Дальнем Востоке в 2013 году.

13:55

Правительство Иркутской области разместило на своём сайте новость о том, как, несмотря на все сложности, удалось решить вопрос с новым жильём для труженицы тыла из п. Аршан Тулунского района 91-летней Марии Терентьевой.

Читайте подробнее: Власти Приангарья показали, как они могут решать проблемы подтопленцев

14:02

Президент РФ Владимир Путин считает, что работа по ликвидации последствий паводка в регионах ведётся не всегда расторопно, об этом он заявил на совещании в кризисном центре МЧС в сентябре.

14:14

Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев опроверг данные иркутских СМИ о том, что вырубка леса под постройку домов для пострадавших от наводнения в Тулуне произведена незаконно.

На фото с сайта правительства Иркутской области: для строительства жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне за аналог был взят микрорайон, который сейчас возводится в Иркутском районе на Байкальском тракте.

Читайте подробнее: Чиновники отрицают незаконность вырубки леса под постройку домов в Тулуне

14:25

Началось совещание под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области.

14:26

«Хотелось бы сегодня услышать, как идёт работа с людьми, как ведётся восстановление жилья, социальных объектов. Хотелось бы услышать, что конкретно уже сделано», — открыл совещание Владимир Путин.

14:28

«Если мы не будем работать с душой и сердцем — результата не будет», — сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области.

14:29

«Очень важный вопрос это организация всего комплекса работа, связанного с зимой», — сказал президент РФ.

14:31

«Очень важно решать вопросы, связанные с энергетикой. Уже холода наступили. Должно быть понятно и ясно, как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний период», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

14:31

Руководитель государственного казенного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» Алексей Коротнев заявил, что уже с конца ноября в постаревшем от мощнейшего наводнения Тулуне построят «три коробки». Судя по официальной информации, опубликованной сегодня, 16 октября, на сайте правительства Иркутской области, речь идёт о возведении новых домов.

Читайте также: Для пострадавших от потопа в Тулуне сделают шоурумы

14:33

Первым на совещании с Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области доклад представил зампредседателя правительства Виталий Мутко.

14:34

«Не должно быть никаких сбоев в отоплении домов, пострадавших от паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке», — сказал Владимир Путин.

14:36

Путин потребовал отчёта о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводка.

14:38

В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье непригодными для проживания признаны более шести тысяч жилых помещений, об этом российскому президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.

«Запущено 29 котельных, налажена работа городского транспорта, социальное обеспечение. Жизнеобеспечение восстановлено, но достаточно много вопросов индивидуального плана, особенно в тех случаях, где людям придётся зимовать в пострадавшем жилья», — пояснил чиновник.

Об этом: Мутко о пострадавшем от наводнения Приангарье: есть вопросы

14:39

Учащиеся 1 и 2 курсов вузов, чьи семьи пострадали от паводка, по распоряжению Владимира Путина будут переведены на бесплатное обучение. Об этом сообщил на совещании вице-премьер Виталий Мутко.

14:41

Принято решение о строительстве ледовой арены в Тулуне.

14:43

«Транснефть» построит в районах, пострадавших от паводка, 10 ФАПов, РУСАЛ — две спортивных базы.

14:45

Для расселения граждан, пострадавших от паводка, необходимо построить 3,5 тыс. индивидуальных жилых домов и 1,5 тыс. квартир в многоквартирных домах.

14:48

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области в Ново-Огарёво Московской области заявил, что не должно быть никаких сбоев в прохождении отопительного сезона в регионах, пострадавших от летнего паводка, все объекты жизнеобеспечения должны работать без сбоев.

Подробности в материале: Путин призвал чиновников работать с душой и сердцем при ликвидации паводков

14:50

5 217 свидельств на приобретение жилья выдано пострадавшим от паводка. Это 76% от необходимого количества.

14:51

Президент РФ Владимир Путин, который проводит 16 октября совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области, поправил вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, докладывавшего об исполнении поручений по оказанию помощи пострадавшим жителям Тулуна (Иркутская область).

Когда чиновник указал, чем собирается помочь Сбербанк, глава государства дополнил: «Речь идёт не только о Сбербанке, но и других компаниях, нужно учесть все инициативы».

Читайте подробнее: Путин поручил учесть все инициативы о помощи подтопленному Приангарью

14:55

«По капремонту слабо работаем», — признался вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, докладывая о восстановлении жилья в пострадавшем от наводнения Приангарье. Владимир Путин переадресовал этот вопрос губернатору Приангарья Сергею Левченко.

14:56

Выдано 1 362 свидетельства на проведение капремонтов, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Это всего 50% от необходимого количества. «Почему так мало», — удивился Владимир Путин.

14:59

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, докладывая президенту о решении жилищных вопросов пострадавших от наводнения, в основном повторил всё, что было сказано ранее вице-премьером российского правительства Виталием Мутко.

15:02

Небольшое количество оплаченных жилищных свидетельств пострадавшим в Иркутской области чиновники пояснили желанием людей дождаться нового, построенного для них жилья. Дома возводятся в Тулуне.

15:03

От пострадавших в результате наводнения иркутских предпринимателей поступило 11 обращений, из которых семь решены положительно. У других не оказалось необходимых документов, доложил президенту губернатор Приангарья Сергей Левченко.

15:06

Некоторые вопросы пострадавших от паводка в Иркутской области невозможно решить во внесудебном порядке, и власти оказывали в таких случаях бесплатную юридическую помощь. Также решали вопросы о переносе судебных заседаний на более раннюю дату. Выяснилось, что 16 человек не попали в зону подтопления, доложил президенту губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

15:12

Зоны подтопления в Иркутской области определены практически везде, пояснил Виталий Мутко в ответ на вопрос российского президента.

15:16

Если бы у пострадавших от наводнений было всё, как в народе говорят, «в шоколаде», значит, у них есть проблемы. И прошу не подходить к их просьбам формально. Нужно посмотреть — и не в рамках данного стихийного бедствия — что для них можно сделать, сказал Владимир Путин.

15:17

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий летнего паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке жестко высказался о выплатах пострадавшим.

Читайте также: Чтоб не было такого, когда деньги не дошли до людей: Путин о паводках

15:19

О работе по ликвидации последствий паводка перед президентом отчитался губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

15:21

В ЕАО весь резервный фонд регионального бюджета потратили на ликвидацию последствий паводка. Денег на многие вопросы не хватает.

15:21

Сегодня мы достаточно завозим продуктов из Сибири и Амурской области, цены повысились, но незначительно, доложил президенту глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.

15:23

Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь попросил помощи федеральных властей.

15:23

Левинталь попросил Путина при восстановлении дорог, пострадавших от паводка, исключить систему софинансирования. Глава ЕАО хочет, чтобы дороги ремонтировались после паводка только за счет федерального бюджета.

15:25

Основная часть вопросов, связанная с началом отопительного сезона, решена, но денег не хватает, заявил Александр Левинталь.

15:27

445 млн и 332 млн рублей снова попросил Левинталь у Владимира Путина для прохождения отопительного сезона в ЕАО. До этого он просил 1 млрд рублей, и эту сумму выделили из госбюджета.

15:27

Тулан, Тулана, Тулун: губернатор Иркутской области Сергей Левченко не знает, как называется город в его губернии, который затопило этим летом, пишет канал «Вы слушали Маяк».

«Было 171 обращения граждан, 138 или 81% решен положительно либо решение не нужно было, а нужны были разъяснения. Ну например, какова перспектива развития города Тулан … Тулана», — цитирует канал слова Левченко из доклада Владимиру Путину.

15:28

170 тонн овощей раздали в Амурской области тем, кто в результате паводка лишился своего урожая.

15:29

Урожай сельхозпроизводителей на 255 тыс. га пострадал в Амурской области при прохождении летнего паводка.

15:30

Губернатор Амурской области Василий Орлов поднял на совещании при Владимире Путине важную тему — африканская чума свиней.

15:31

На ликвидацию последствий от африканской чумы свиней Амурская область потратила более 1 млрд рублей. Губернатор Орлов попросил рассмотреть возможность по компенсации этих денег региональному бюджету.

15:32

283 жилых помещения необходимо приобрести для переселения граждан, пострадавших от паводка, в Амурской области.

15:34

В Хабаровском крае от паводка пострадали 126 населённых пунктов, сказал на совещании с Владимиром Путиным губернатор Сергей Фургал.

15:34

Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что многие пострадавшие от паводка живут у родственников или снимают жильё.

15:36

В пункте временного размещения в Хабаровском крае до сих пор проживают 34 человека, пострадавших от паводка.

15:37

252 миллиона рублей составили уже выплаты пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае.

15:38

Отопительный сезон в Хабаровском крае начат. Все котельные работают в штатном режиме.

15:39

«Проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет», — заверил Владимира Путина губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

15:39

Хабаровский край ждёт помощи федерального центра по восстановлению дорог и инфраструктуры, поврежденной в результате сильного паводка.

15:40

Полагаем, что проблем для прохождения отопительного сезона у нас нет. Единственное, что мы ждем, это помощь по автомобильным дорогам и инфраструктуре. Единственная проблема по детскому саду в Комсомольске-на-Амуре, что связано с уровнем реки, пояснил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

15:41

В Приморье произведут берегоукрепление на территории 52 км.

15:46

Глава Амурской области Василий Орлов в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области, сказал, что пострадавших от паводка в регионе 16 743 человека.

Читайте подробнее: В Приамурье пострадавшим от паводка раздали 170 тон овощей

15:50

«Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, и я обязательно проверю, какой будет результат», — сказал Владимир Путин. Всем участникам совещания он посоветовал не обращать внимание на приближающиеся праздники.

15:51

Губернатор ЕАО Александр Левинталь доложил президенту России Владимиру Путину о 100-процентной выплате компенсаций лицам, утратившим имущество во время паводка, на что было потрачено 79,96 млн рублей.

Подробности в материале: Губернатор ЕАО попросил у Путина ещё денег на отопительный сезон

15:56

Президент РФ Владимир Путин хочет знать, как и куда были потрачены средства, выделенные на помощь пострадавшим от летних паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Предоставить отчёт о расходовании федеральных денег глава государства потребовал сегодня, 16 октября, в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий разгула стихии.

«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета», — заявил российский лидер, обращаясь к участникам совещания.

Читайте также: Путин потребовал отчёта о тратах на помощь пострадавшим от паводков

16:02

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жестко спросит о результатах работы со всех, кто отвечает за ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области.

Читайте подробнее: Ничего не бросайте, особенно деньги на ветер: Путин о контроле за паводком

16:12

Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что с Минфином РФ детально изучает предложение губернатора ЕАО Александра Левинталя предоставить региону 445 млн рублей для прохождения отопительного сезона.

Подробности в материале: Глава Минстроя России: Еврейская АО не пройдёт зиму без помощи государства

16:56

Между тем Роспотребнадзор сообщает о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий в зонах подтопления на территории Хабаровского края, Иркутской и Амурской областей. По данным ведомства на 16 октября, на территории Хабаровского края проведена дезинфекция 35 объектов социального назначения, 136 многоквартирных и 40 частных домов, 45 колодцев, 164 выгребов. На территории Иркутской и Амурской областей дезинфекционные работы завершены, обработано 100% объектов от подлежащих.

17:06

Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке kremlin.ru

18:56

На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Слева направо: заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр просвещения Ольга Васильева и заместитель председателя правительства Виталий Мутко.