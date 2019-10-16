Лысково, Нижегородская область, 16 октября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Лысковский районный суд Нижегородской области в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего главы администрации одного из сельсоветов региона. Во время работы он превысил свои полномочия, совершил служебный подлог и мошенничество, выведя из госсобственности шесть участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

В суде

Экс-главу администрации будут судить сразу по трём уголовным статьям, но само дело включает шесть преступных эпизодов. 50-летний руководитель администрации Валковского сельсовета, будучи при исполнении, за три года — с 2011 по 2013 — подделал документы на шесть участков из числа земель, пригодных для ведения личного подсобного хозяйства. В похозяйственных книгах он указал, что у ряда сельчан есть права пользования этими участками. Данные документы стали правоустанавливающими, после чего на граждан были оформлены права собственности. После этого участки перепродали и они незаконно выбыли из госсобственности.

Ущерб району составил более 2,5 млн рублей. Бывший чиновник должен будет возместить его. Гражданский иск был подан ещё в ходе расследования дела, а сами участки находятся под арестом в результате принятых обеспечительных мер.

Судьбу же экс-главы сельсовета в ближайшее время решит суд.

Напомним, тем временем в Перми надзорное ведомство обжалует оправдательный приговор по уголовному делу экс-главы управления Росимущества Пермского края. Дело также было возбуждено из-за манипуляций с земельными участками.