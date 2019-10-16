Москва, 16 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Перелёты авиакомпанией «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию сильно подорожают, пишет газета «Ведомости».

Самолёт авиакомпании «Победа»

По словам представителя авиакомпании, цены поднимутся уже с 28 октября 2019 г. К прежней стоимости билета прибавится ещё €25 — за регистрацию клиентов в иностранных аэропортах.

Стоимость билетов в среднем вырастет на 40%, что, как отмечается, является беспрецедентно высоким подорожанием.

Это сделано, чтобы компенсировать расходы авиакомпании, которые она понесёт из-за решения Московского городского суда от 8 октября.

Этим решением суд запретил «Победе» брать деньги за такую услугу как регистрация на стойках в зарубежных аэропортах. Поскольку теперь, после решения суда, деньги за услугу взять компания не может, она поднимает цены на билеты на эту же сумму.

Читайте также:Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям топливные расходы

Напомним, суд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» взимать €25 с пассажиров, вылетающих из-за границы, за регистрацию на стойках аэропортов.