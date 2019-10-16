Село Верхневилюйск, Якутия, 16 октября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. В Якутии лишили полномочий и оштрафовали депутата Верхневилюйского района, который избил гражданскую супругу и ударил лопатой полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

С лопатой

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«22 июня 2019 года, во время празднования Ысыаха сотрудник полиции увидел, что депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле бьёт женщину. Мужчина попытался скрыться, в ходе преследования взял в руки лопату и нанёс ею несколько ударов полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. По фактам возбуждено уголовное дело», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Оросу в Якутии депутат избил лопатой полицейского, когда тот заступился за женщину.