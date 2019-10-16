Новосибирск, 16 октября, 2019, 05:21 — ИА Регнум. В Новосибирске суд спустя год вернул бывшего главу регионального филиала ВТБ Вадима Г. в тюрьму, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

За колючей проволокой

Напомним, в марте 2017 года он был приговорён к 9,5 годам за хищение 1,1 млрд рублей и их легализацию.

В мае 2018 года Новосибирский районный суд удовлетворил его ходатайство об освобождении от отбывания наказания из-за тяжёлого заболевания. Он был освобождён из мест лишения свободы. Однако зампрокурора области обжаловал в кассационном порядке это постановление. В апреле решение суда было отменено, так как диагностированные заболевания «не входят в перечень препятствующих отбытию наказания». В июле, при новом рассмотрении дела суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения. В октябре Новосибирский областной суд это решение признал законным и обоснованным. Экс-глава регионального филиала ВТБ взят под стражу в зале суда и направлен для дальнейшего отбывания наказания.