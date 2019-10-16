Сакраменто, США, 16 октября, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Пожаром охвачены три резервуара на нефтебазе в круге Контра-Коста американского штата Калифорния, сообщает пожарная служба округа на официальной странице в Twitter.

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Сообщается, что пожар произошел на нефтебазе NuStar. Пожарные службы обратились к жителям с рекомендациями не выходить на улицу, закрыть окна и двери, а также заклеить щели в окнах и дверях, чтобы избежать попадания продуктов горения в жилище. Подробностей произошедшего не приводится, также не сообщается и причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября произошел пожар на животноводческой ферме в Смоленской области. В результате пожара погиб весь крупный рогатый скот, который находился внутри загоревшегося здания.