Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Нужно продолжать экономическое сотрудничество с Ираном в законных рамках, чтобы Тегеран соблюдал договорённости по ядерной программе, заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя последствия выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в США называют ядерной сделкой с Ираном, представитель ООН отметила, что «к сожалению, одна из сторон из неё вышла».

Она подчеркнула, что ООН выступает за сохранение СВПД.

Накамицу «Важно, чтобы экономическое сотрудничество и торговля с Ираном в законных рамках продолжали развиваться, с тем чтобы у Тегерана был стимул проявлять сдерживание и сохранять приверженность сделке».

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Напомним, Вашингтон, выйдя из СВПД, склоняет своих европейских союзников к такому же шагу, но ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не спешат последовать примеру «большого брата».