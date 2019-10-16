Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Одной из важнейших задач мирового масштаба является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

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Накамицу "Мы должны сделать всё, чтобы он вступил в силу. Это крайне важная задача, и мы должны были её давно реализовать, ведь этот договор — один из столпов режима ядерного разоружения».

По словам представителя ООН, моратории на ядерные испытания — это одно, но юридический запрет в виде договора — это уже другой уровень гарантий от ядерной войны.

Дипломат отметила, что восемь государств из так называемого Приложения 2, а также ряд стран вне этого списка, пока не ратифицировали ДВЗЯИ.

«Ответственность за судьбу этого договора лежит на нас всех, и мы надеемся, что договор всё же вступит в силу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны ратифицировать ДВЗЯИ.

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