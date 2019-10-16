Владивосток, 16 октября, 2019, 04:05 — ИА Регнум. В Ханкайском районе Приморья из-за введённого карантина, вызванного африканской чумой свиней, власти запретили проведение охоты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кабан

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Соответствующее постановление подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Установить запрет на проведение охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий, расположенных в Ханкайском муниципальном районе на период действия карантина, установленного в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории района», — говорится в постановлении.

В то же время в Еврейской автономной области власти поступают прямо противоположно: охотникам выдано значительно больше путёвок на отстрел диких кабанов, чем в другие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый отстрел диких кабанов в Еврейской автономной области, по мнению Россельхознадзора, остановит распространение африканской чумы свиней.