Благовещенск, 16 октября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. В Приамурье инженерное подразделение Восточного военного округа восстановит автомобильное сообщение с отрезанным паводком посёлком Октябрьский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Посёлок, расположенный в Зейском районе Приамурья, оказался отрезанным от путей снабжения в результате размыва брода, по которому ранее ездили автомобили. Военные инженеры планируют установить здесь понтонную переправу, задействовав понтонно-мостовой парк ПМП-М, который обеспечивает грузоподъёмность в 60 тонн.

Чтобы доехать до места выполнения работ, тяжёлая военная техника должна совершить марш на расстояние 700 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке продолжаются работы по восстановлению территории после наводнения и паводков. 16 октября президент Владимир Путин проведёт совещание по ликвидации последствий паводков в ДФО и Сибири.