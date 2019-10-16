Зеленодольский район, Татарстан, 16 октября, 2019, 03:39 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил банкротный иск к лечебно-профилактическому учреждению профсоюзов — санаторий «Васильевский», среди клиентов которого отметилась и спортивная ассоциация «Футбольный клуб» Анжи Юниор» из Казани. Истцом выступает строительная компания, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к санаторию

Иск от казанского ООО «Строительно-монтажное управление» поступил 15 октября 2019 года, сумма исковых требований — 5 413 433,64 рубля.

В 2019 году санаторий судился с ООО, обратившись с иском «о взыскании неосновательного обогащения в размере 5 413 433,64 рублей и процентов в размере 561 995 рублей». Размер процентов позднее уменьшили. В основу спора лёг контракт на надстройку третьего этажа (лечебного корпуса). ООО выступало подрядчиком, работы должны были выполнить до декабря 2017 года, их стоимость составляла более 11,776 млн рублей. Компании-подрядчику выплатили аванс, но, по словам представителей санатория, к работам он не приступил и предоплату не вернул, что и стало основанием для гражданского иска. Претензии были удовлетворены с учетом снижения суммы процентов до 162 тыс. рублей. Ответчик в ходе суда с некоторыми доводами был не согласен.

По данным ЕГРЮЛ, санаторий был учреждён в январе 2002 года общественной организацией «Федерация профсоюзов РТ». Его руководитель, главврач — Роберт Муллабаев. Санаторий работает в посёлке городского типа Васильево Зеленодольского района.

Среди клиентов учреждения не только коммерческие компании, но и спортивные объединения, в том числе футбольный клуб «Анжи Юниор», с которым в 2017 году был заключен договор на санаторно-курортные услуги.