Вашингтон, 16 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США пока не планирует проводить голосование по началу процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции.

Executive Office of the President of the United States Палата представителей Конгресса США

«Нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, поэтому на данном этапе мы его проводить не будем», — заявила она.

Пелоси также призвала администрацию президента США Дональда Трампа к сотрудничеству по расследованию в рамках начала процедуры импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября канцелярия вице-президента США Майка Пенса ответила отказом на запрос комитетов палаты представителей американского Конгресса о предоставлении документов по связям с Украиной. По мнению Пенса, процедура импичмента является «самопровозглашенной», так как не проводилось соответствующее голосование в нижней палате Конгресса США.