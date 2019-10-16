Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Никто не хочет, чтобы ядерные державы наращивали свой ядерный потенциал, заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

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Говоря о прекратившем своё действие Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, дипломат отметила важность сохранения другого российско-американского соглашения — СНВ-3 (Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений).

Накамицу «Если стороны позволят ему прекратить своё действие в 2021 году, то впервые с 1970-х годов у двух крупнейших ядерных держав мира не будет никаких ограничений по стратегическим ядерным запасам. А этого бы никому не хотелось».

По её мнению, обеим участницам СНВ-3 надо «всерьёз взяться» за переговоры по продлению соглашения. Сохранение договора, отмечает представитель ООН, «должно стать одной из наших приоритетных задач на ближайшее время».

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Напомним, российская сторона неоднократно заявляла о важности сохранения СНВ-3, действие которого может прекратиться по инициативе Вашингтона.