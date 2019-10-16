Замглавы ООН: Во всём мире не хотят прекращения СНВ-3
Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Никто не хочет, чтобы ядерные державы наращивали свой ядерный потенциал, заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
Говоря о прекратившем своё действие Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, дипломат отметила важность сохранения другого российско-американского соглашения — СНВ-3 (Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений).
По её мнению, обеим участницам СНВ-3 надо «всерьёз взяться» за переговоры по продлению соглашения. Сохранение договора, отмечает представитель ООН, «должно стать одной из наших приоритетных задач на ближайшее время».
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Напомним, российская сторона неоднократно заявляла о важности сохранения СНВ-3, действие которого может прекратиться по инициативе Вашингтона.