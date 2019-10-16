Бишкек, 16 октября, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках участия в саммите глав тюркоязычных государств провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества, уделив особое внимание перспективам увеличения киргизско-турецкого товарооборота до $1 млрд (64,3 млрд рублей) в год.

Также Жээнбеков и Эрдоган отметили важность проведения заседания высшего совета стратегического сотрудничества между Киргизией и Турцией и очередного заседания межправительственной киргизско-турецкой комиссии.

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