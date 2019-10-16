Биробиджан, 16 октября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Еврейская автономная область показала 81-е место в общероссийском рейтинге по темпам ввода нового жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Строительство дома

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Оценке подвергся период времени с июля 2018 года по июнь 2019 года. По данным РИА «Рейтинг», за это время в ЕАО было введено в эксплуатацию 0,162 кв. м нового жилья в расчёте на одного жителя региона.

Общий уровень обеспеченности жильём, таким образом, составил 23,5 кв. м в расчёте на одного жителя. Среднероссийские показатели — 0,52 кв. м по вводу жилья и 25,8 кв. м по обеспеченности жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, экономические и социальные показатели Еврейской автономной области демонстрируют неуклонное падение, население мечтает покинуть регион.