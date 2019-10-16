Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это вина как Москвы, так и Вашингтона, которые не смогли договориться, заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

U.S. Air Force Пуск американской ракеты средней дальности

По словам представителя ООН, и Москву, и Вашингтон Организация Объединённых Наций призывала «преодолеть разногласия через диалог».

Накамицу «Но 2 августа действие договора закончилось, и теперь нам остается сказать, что мы глубоко сожалеем, что стороны не смогли преодолеть разногласия по договору путем диалога и переговоров».

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Напомним, договор РСМД прекратил своё действие по инициативе Вашингтона. Москва неоднократно призывала Штаты сохранить соглашение.