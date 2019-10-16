В ООН сожалеют, что США и Россия не сохранили договор РСМД
Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это вина как Москвы, так и Вашингтона, которые не смогли договориться, заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
U.S. Air Force
Пуск американской ракеты средней дальности
По словам представителя ООН, и Москву, и Вашингтон Организация Объединённых Наций призывала «преодолеть разногласия через диалог».
«Но 2 августа действие договора закончилось, и теперь нам остается сказать, что мы глубоко сожалеем, что стороны не смогли преодолеть разногласия по договору путем диалога и переговоров».
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Напомним, договор РСМД прекратил своё действие по инициативе Вашингтона. Москва неоднократно призывала Штаты сохранить соглашение.