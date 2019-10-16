Бразилиа, 16 октября, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на газовом заводе на севере Бразилии, сообщает портал G1 со ссылкой на представителей пожарной охраны страны.

Взрыв

Сообщается, что взрыв произошел на предприятии, где производится кислород и ацетилен. По словам очевидцев, были слышны три последовательных хлопка. В результате взрыва погибли четыре человека, которые на заводе занимались заправкой баллонов с газом. Ранения получили также две работницы завода, их отправили в больницу с легкими травмами. По предварительной версии, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при обращении с газовыми баллонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября произошел взрыв на химической фабрике в Гуанси-Чжуаньском автономном районе Китая. В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.