Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию России по проблеме невыдачи виз на въезд в США российским дипломатам для участия в заседаниях Генассамблеи организации, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин в беседе с журналистами.

U.S. Mission Антониу Гутерриш

«Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — заявил он.

По словам Кузьмина, вопрос о невыдаче виз российским дипломатам обсуждался 15 октября на заседании комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН. Он подчеркнул, что России удалось убедить ряд государств в правоте своей позиции и справедливости требований.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что 18 российских дипломатов не смогли принять участие в работе Генассамблеи ООН из-за невыдачи виз американскими властями. Он подчеркнул, что визу не выдали даже переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления российских представителей.