Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Угроза ядерной войны нарастает, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».

Ядерный взрыв

Накамицу "Об этом предупреждают не только российские дипломаты. Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации».

Объясняя причины нарастания ядерной угрозы, представитель ООН отметила, что между ядерными державами подорвано доверие.

Накамицу «Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что угроза ядерной войны существует.

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