Вашингтон, 16 октября, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс отказался сотрудничать с представителями американской Демпартии в палате представителей Конгресса в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters.

DonkeyHotey Дональд Трамп и Майк Пенс

Сообщается, что канцелярия Пенса отказала трём комитетам палаты представителей Конгресса США по запросу о предоставлении документов по связям с Украиной. В письме говорится, что процедура импичмента является «самопровозглашенной», так как по ней не было голосования в нижней палате американского Конгресса. Агентство отмечает, что также сотрудничать с демократами и предоставлять документы отказался юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября члены демократической партии в палате представителей США потребовали от Майка Пенса предъявить документы по роли Украины во внутренней политике Соединенных Штатов. Отмечалось, что Пенс был обязан предоставить документы не позднее 15 октября 2019 года.