Анкара, 16 октября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Msb.gov.tr ЗРС С-400, направленная в Турцию

Он подчеркнул, что поставки российских ЗРК начались в июле, второй этап поставки был завершен в середине сентября. Таким образом Анкара ожидает заключительного этапа поставок в ноябре-декабре 2019 года. Эрдоган добавил, что Турция планирует ввести С-400 в эксплуатацию уже в апреле 2020 года.

«Мы больше не в безнадежном положении. Все, что нам надо, мы купим, где захотим», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил причину покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. По его словам, Анкаре надоело находиться в роли вечного просителя у НАТО.