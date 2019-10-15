Баку, 16 октября, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Азербайджан направил министерству иностранных дел России ноту в связи с участием первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии в Нагорном Карабахе. Об этом российскому Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

Komitet.info Константин Затулин

В ноте выражается просьба прокомментировать наносящие ущерб двусторонним азербайджано-российским отношениям провокационные выступления российского депутата против суверенитета и территориальной целостности страны, а также уточнить информацию, в качестве кого он посетил Нагорный Карабах и кем финансировался визит Константина Затулина в Нагорный Карабах.

На днях в Степанакерте состоялась международная конференция «Сотрудничество во имя справедливости и мира» или «Форум друзей Арцаха», в котором участвовали 150 гостей из 26 стран мира.

В работах форума принял участие и выступил с речью первый заместитель главы комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Российский парламентарий отмечает, что не мог не принять приглашение приехать в Степанакерт, так как относит себя к друзьям Карабаха, который впервые посетил 25 лет назад.

«Среди гостей были не только армяне, хотя мы знаем, что армянская диаспора активно поддерживает Арцах. Я обратил на это внимание в своем выступлении. Я сказал, что хотя 2 миллиона армян в России — это влиятельная и уважаемая часть нашего общества, среди друзей Арцаха в России не только армяне. В России есть люди, испытывающую определенную симпатию к Нагорному Карабаху, его народу, потому что в течение многих лет люди там, а это началось еще до развала Советского Союза, боролись за свое самоопределение. К сожалению, это натолкнулось на сопротивление, и были многочисленные жертвы, и память о них не дает успокоиться обеим сторонам», — в интервью Русарминфо сказал Константин Затулин.

По словам депутата Госдумы, с трибуны в Степанакерте не звучали какие-либо «кровожадные» заявления в адрес Баку, но, тем не менее, его речь и пребывание в Карабахе вызвали негодование в Азербайджане.

«Как по команде появились всякого рода заявления в мой адрес, причем, по традиции, в грубо оскорбительной форме. Передергивают мои слова, делают вывод, что я выступал в Карабахе с речами, направленными против Азербайджана. Я говорил лишь о том, что убежден, что совесть и справедливость на стороне борьбы народа за самоопределение, на стороне Нагорного Карабаха. Я не вижу никаких перспектив возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Для этого нужно истребить все нынешнее население Арцаха, а никто в мире не даст подобному свершиться. Никто не даст свершиться вновь чему-то, подобному Геноциду армян в Османской империи в начале ХХ века», — отметил Затулин.

По словам депутата, еще с 2010 года Азербайджан применил в его отношении все возможные санкции, в том числе запретив въезд из-за участия в качестве наблюдателя в выборах в Нагорном Карабахе.

Затулин считает, что азербайджанская сторона продолжает заводить себя в тупик нагнетанием всякого рода истерии, которая в этот раз проявилась в его отношении.

«Господа из Баку бьют все рекорды, запрещая, например, гражданам из РФ, заподозренным в том, что они лица армянской национальности, вообще останавливаться в Баку и даже транзитом следовать через бакинский аэропорт. Мы знаем эти истории, которые являются предметом нашей озабоченности. Я очень обеспокоен тем, что адекватность восприятия у азербайджанской стороны меняется. Я не торгую оружием, не провожу с собой вооружение в Нагорный Карабах», — сказал парламентарий.

В этом контексте Константин Затулин посоветовал азербайджанцам следовать примеру своих «старших братьев» турок, которые на Северном Кипре не запрещают грекам из южной части посещать северную часть острова.