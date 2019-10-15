США не ушли с северо-востока Сирии – Госдеп
Вашингтон, 16 октября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Воздушное пространство на северо-востоке Сирии пока находится под контролем американских военных, сообщает Reuters.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон намерен добиться прекращения боевых действий на этой сирийской земле. При этом говорится о намерении попытаться уладить ситуацию дипломатически — воздействуя на Анкару.
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Напомним, американские власти заявляли, что намерены в конечном итоге уйти из Сирии, но пока этого нельзя сделать из-за террористов, против которых им помогают бороться курды, атакуемые сейчас Турцией, — так интерпретируют происходящее в Сирии в Вашингтоне.
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