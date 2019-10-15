Вашингтон, 16 октября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Воздушное пространство на северо-востоке Сирии пока находится под контролем американских военных, сообщает Reuters.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой

По словам представителя Госдепа, Вашингтон намерен добиться прекращения боевых действий на этой сирийской земле. При этом говорится о намерении попытаться уладить ситуацию дипломатически — воздействуя на Анкару.

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Напомним, американские власти заявляли, что намерены в конечном итоге уйти из Сирии, но пока этого нельзя сделать из-за террористов, против которых им помогают бороться курды, атакуемые сейчас Турцией, — так интерпретируют происходящее в Сирии в Вашингтоне.

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