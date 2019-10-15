Ереван, 16 октября, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Подавляющее большинство предложений, включенных в пакет судебных реформ в Армении, соответствует европейским стандартам и содействует борьбе с коррупцией, не угрожая независимости судебной власти, заключили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы в опубликованном на этой неделе мнении. Тем не менее, они подчеркнули, что предложение о досрочной отставке некоторых судей Конституционного суда в законопроекте не будет вызывать возражений лишь в том случае, если эти отставки будут происходить с учетом принципа добровольности и не будут препятствовать эффективной деятельности Конституционного суда, говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем Совета Европы.

Венецианская комиссия отмечает, что в свете «мощного общественного требования» при разработке судебных реформ правительство Армении действовало ответственно и глубокомысленнно, было открыто для диалога как с армянской общественностью, так и с международными партнерами. В результате диалога от большей части самых радикальных предложений правительство отказалось, говорится в мнении, представленном экспертами Венецианской комиссии на основании обращения министра юстиции Армении, сообщает azatutyun.am.

Приветствуя этот подход правительства и призывая в дальнейшем также руководствоваться тем же принципом диалога и инклюзивности, Венецианская комиссия в предлагаемых реформах выделяет механизм досрочной отставки судей Конституционного суда, подчеркивая, что важно сохранить устойчивость судебной системы, «и неприемлемо, чтобы состав Конституционного суда менялся каждый раз, когда к власти приходит новое правительство». «Однако настолько, насколько отставка остается действительно добровольной и не препятствует эффективной деятельности суда, предлагаемая схема с точки зрения международных стандартов возражений не вызывает», — согласно сообщению, заключили эксперты Венецианской комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр АрменииНикол Пашинян 20 мая выступил с специальным заявлением, в котором заявил, что наступило время для хирургического вмешательства в судебную систему.

«Все судьи, действующие в Армении, должны подчиняться, так называемому vetting-у. То есть, общество должно иметь полную информацию о политических связях и генеалогии судьи, имущественном положении, о деятельности, индивидуальных и профессиональных качествах, развернувшихся в статусе судьи и в предыдущий период», — заявил тогда Пашинян.

В августе правительство представило на общественное обсуждение проект закона о веттинге (англ. vetting — «проверка») армянских судей. Примечательно, что в проекте закона термин «веттинг» не упоминается, вместо этого говорится об оценке добропорядочности судей.