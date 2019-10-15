Ереван, 16 октября, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Китайская платежная система UnionPay заработает в Армении, рассказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за восемь месяцев 2019 года.

Aranami Платёжная система UnionPay

«В Армении прошло заседание армяно-китайской межправительственной комиссии, на который был обсужден важный вопрос — создание благоприятных условий для применения системы UnionPay в Армении. Так мы значительно повысим комфорт пребывания китайских туристов в республике», — цитирует министра armbanks.am.

По его словам, это самая распространенная платежная система в Китае и единственная, которой китайские туристы могут пользоваться за рубежом.

«Когда заработает эта система, они будут сталкиваться с меньшим числом препятствий при посещении Армении. Надеемся, это значительно поспособствует росту числа посещений республики китайскими туристами», — сказал Хачатрян.