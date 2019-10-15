Москва, 16 октября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Решение суда округа Колумбия (США), требующего арестовать гражданку РФ Анну Богачёву, по мнению Александра Малькевича — главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, совершенно несуразно, передаёт «Звезда».

Флаг США

Комментируя инцидент с задержанием Богачёвой в Минске, член ОП обратил внимание на то, что гражданку РФ по запросу Вашингтона искал Интерпол. В компетенции Интерпола находятся уголовные дела, а Богачёву преследуют по политическим мотивам — «вмешательству в выборы» в Штатах.

Малькевич «Давайте мы, извините, так цинично, «насладимся» дебильным совершенно решением суда округа Колумбия, в котором говорится, что она работала в 2014 году переводчиком, находилась в Соединённых Штатах. У них всё свалено в кучу».

«занималась сбором разведданных» , хотя при этом разведданные уже потом превратились не в разведданные, а во «вмешательство в выборы», спустя два года. А вмешивалась она, оказывается, тем, что покупала сим-карты, телефоны, видеокамеры, и, значит, готовила какую-то эвакуацию каких-то сотрудников. Знаете, как в плохом детективе, — всё свалили в кучу». Малькевич «То есть она была российский переводчик, который в 2014 году работал в США, но, хотя при этом разведданные уже потом превратились не в разведданные, а во «вмешательство в выборы», спустя два года. А вмешивалась она, оказывается, тем, что покупала сим-карты, телефоны, видеокамеры, и, значит, готовила какую-то эвакуацию каких-то сотрудников. Знаете, как в плохом детективе, — всё свалили в кучу».

По мнению Малькевича, Минску нужно объясниться. Главное, что о случившемся узнал весь мир.

Читайте также:Посольство РФ следит за ситуацией с задержанием гражданки России в Минске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Богачёву задержали в Минске вечером 13 октября. 15 октября стало известно, что её освободили.

Читайте подробнее:Гражданка России Богачёва находится на свободе — посольство