В Общественной палате назвали дебильным вердикт по задержанию Богачёвой
Москва, 16 октября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Решение суда округа Колумбия (США), требующего арестовать гражданку РФ Анну Богачёву, по мнению Александра Малькевича — главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, совершенно несуразно, передаёт «Звезда».
Комментируя инцидент с задержанием Богачёвой в Минске, член ОП обратил внимание на то, что гражданку РФ по запросу Вашингтона искал Интерпол. В компетенции Интерпола находятся уголовные дела, а Богачёву преследуют по политическим мотивам — «вмешательству в выборы» в Штатах.
По мнению Малькевича, Минску нужно объясниться. Главное, что о случившемся узнал весь мир.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Богачёву задержали в Минске вечером 13 октября. 15 октября стало известно, что её освободили.
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