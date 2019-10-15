Анкара, 16 октября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Турция продолжит проведение военной операции «Источник мира» в Сирии, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с журналистами на борту своего самолета, передает телеканал TRT.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

«Мы не беспокоимся насчет каких-либо санкций… Наша цель — вытеснить террористов на 32 километра от нашей границы», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже ведет переговоры с США и Россией по поводу сирийских городов Манбидж и Кобани. При этом турецкий лидер спокойно отнесся к вводу правительственных войск Сирии в Манбидж. По мнению Эрдогана, Сирия имеет полное право размещать войска на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября российский лидер Владимир Путин пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию в ближайшие дни. По данным пресс-службы Кремля, турецкий президент охотно принял приглашение российской стороны.