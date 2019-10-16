Тегеран, 16 октября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. 15 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США, запретив поставки лекарств и продовольствия в Иран, осуществили преступление против человечности и заслуживают наказания со стороны международного сообщества. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM США на Ближнем востоке

Хасан Рухани также отметил, что Дональд Трамп вышел из СВПД под давлением экстремистов внутри политической элиты США, а также Саудовской Аравии и Израиля. «Выход из соглашения, одобренного Советом безопасности ООН — позор для США, но еще больший позор — введение санкций на поставку в Иран продуктов питания и лекарств», — заявил Хасан Рухани.

Иранский президент подчеркнул, что действия США являются «актами экономического терроризма», которые, однако, «не поставили на колени иранский народ». Он призвал иранцев продолжать сопротивляться агрессии США дальше.