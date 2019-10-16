Тегеран, 16 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. 15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Дажвад Зариф заявил, что нападение на иранский нефтяной танкер SABITI 11 октября было совершено по приказу правительств одного или нескольких государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Нефтяной танкер

По словам министра, атака на иранское судно является сложной операцией, которую могли спланировать лишь центральные власти какой-либо страны. Атаки осуществлялись ракетами, которые не могли быть в собственности у какого-либо из вооруженных формирований в регионе. Однако Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран воздержится от обвинений до тех пор, пока не будет проведено расследование произошедшего.

Напомним, что 11 октября в Персидском заливе на иранском танкере SABITI вблизи саудовского порта Джидда произошли два взрыва. Они привели к повреждению резервуаров судна и утечки нефти в Красное море. На данный момент ведется расследование произошедшего.