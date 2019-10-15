Нижний Новгород, 16 октября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области ищут двух мошенниц, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ведомстве отметили, что ранее к правоохранителям обратилась 78-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая рассказала, что впустила в дом двух женщин. По их словам словам, на хозяйке есть порча и ее необходимо срочно снять. Женщины провели в квартире магический ритуал, видимо, снимая порчу, за который нужно было заплатить. У растерявшейся пенсионерки мошенница выманили 5 тыс. евро и 80 тыс. рублей. Причем в полицию женщина пришла уже по настоянию родных.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Костромы не могла определиться с выбором наряда на праздник и решила поискать совет в Интернете. На одном из сайтов она обнаружила консультации экстрасенсов и задала свой вопрос. Через некоторое время ей позвонил помощник «мага» и переадресовал звонок на самого «гуру». Мужчина убедительно объяснил, что проблема заключается не в выборе платья на праздник, а в «сгустившихся тучах» над ее личной жизнью и здоровьем. В результате, за месяц женщина, решившая снять порчу, отправила аферистам 537 тысяч рублей.