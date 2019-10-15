Турку, Финляндия, 16 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сборная Армении по футболу проиграла финнам в ключевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0.

armsport.am Финляндия — Армения

Мячи в прошедшей в городе Турку игре восьмого тура забили полузащитник Фредрик Йенсен (31-я минута) и форвард Теэму Пукки (61, 88), сообщает «Новости Армения».

Сборная Финляндии набрала после восьми игр 15 очков, у команды Армении — 10 баллов. Армянские футболисты сохранили лишь теоретические шансы на выход из отборочной группы.

У финнов в запасе ещё матч с оутсайдером группы — Лихтенштейном, в котором подопечным Канервы достаточно сыграть в ничью. Таким образом сборная сохранила лишь теоретические шансы на выход из отборочной группы Евро-2020.