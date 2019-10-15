Барселона, Испания, 15 октября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. В центре Барселоны продолжаются столкновения протестующих и полиции, 15 октября передает агентство Reuters.

AnonymousTx Испанская полиция и демонстранты

Протестующие строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры, а также продолжают закидывать полицейских камнями и петардами.

Вблизи штаб-квартиры национальной полиции арестованы несколько участников беспорядков.

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