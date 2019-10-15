Вашингтон, 15 октября, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен направить в Турцию вице-президента Майка Пенса и главу Госдепа Майка Помпео, сообщает 15 октября телеканал CBS.

(сс) Gage Skidmore Майк Пенс

По утверждению телеканала, Пенс и Помпео направляются в Турцию из-за событий в Сирии. Их визит должен состояться 16 октября.

По информации телеканала, вице-президенту и госсекретарю США поставлена задача добиваться прекращения турецкой военной операции на севере Сирии.

Напомним, ранее Вашингтон ввёл антитурецкие санкции в ответ на операцию Турции «Источник мира». Трамп заявил, что именно за это на 50% будут увеличиены тарифы на импорт стали из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию против сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана. Одновременно начался вывод войск США из этих районов.