Нью-Йорк, США, 15 октября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индекс Dow Jones преодолел «символические» 27 000 пунктов, 15 октября передает агентство Reuters.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа

Индекс Dow Jones вырос на 237,44 пункта (0,89%), до 27 024,80 пункта, индекс S&P 500 .SPX вырос на 29,53 пункта (1,00%), до 2995,68 пункта, индекс Nasdaq вырос на 100,06 пункта (1,24%), до 8148,71 пункта.

К росту основных индексов Уолл-стрит привел рост котировок крупнейших компаний финансового сектора, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs, а также крупнейших компаний медицинского сектора Johnson & Johnson и UnitedHealth Group.

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