Москва, 15 октября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры о положении в Сирии, сообщает 15 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Подчёркивается, что в ходе разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была отмечена необходимость предотвращения столкновений сирийских и турецких военнослужащих

Напомним, ранее в тот же день состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, также касавшийся обстановки в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, начало турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии повлекло за собой вывод военных США с этих территорий и восстановление суверенитета Дамаска.