Казань, 15 октября, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Татарстана, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин («Единая Россия») предложил ввести обязательное посещения морга тем лицам, которые готовятся получать водительские права. Также он предлагает посещать будущим автомобилистам больницы.

NettoFigueiredo Авария

«Для того, чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что садясь за руль, они фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных», — цитирует парламентария «Коммерсантъ-Казань».

На комитете по бюджету, налогам и финансам сочли эту инициативу не такой уж абсурдной, а даже отчасти полезной. Депутаты предложили еще «ввести оснащение учебных классов автошкол хорошей фото‑ и видеоподборкой».

Самаренкин заверил, что подготовит соответствующий законопроект.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно данным показателей безопасности дорожного движения ГИБДД России, на дорогах Татарии в январе-сентябре 2019 года произошло 3,22 тыс. дорожных аварий, в которых погибли 238 человек, из которых 17 человек — несовершеннолетние, а получили различные травмы более 4 тыс. человек. Основная часть аварий происходила из-за нарушений водителями правил дорожного движения.