Вашингтон, 15 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Военнослужащие спецназа США выступили на стороне сирийских курдов и вели бой с подконтрольными Турции боевиками, сообщает 15 октября телеканал FOX News со ссылкой на неназванные источники.

U.S. Air Force Американский спецназ

По утверждению телеканала, инцидент произошёл в районе сирийского города Кобани.

Никаких официальных подтверждений этому пока не опубликовано.

Напомним, после начала турецкой военной операции на севере Сирии Вашингтон объявил о выводе своих военных с этих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Центр по примирению заявил о мерах, принятых Сирией и Россией для обеспечения выводимых иностранных войск.