Хмеймим, Сирия, 15 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Законное правительство Сирии установило контроль над пятью округами на северо-востоке страны, сообщил 15 октября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

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По информации российского Центра, контроль сирийских властей установлен над округами Манбидж, Эт-Табка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака.

«Продолжается процесс восстановления суверенитета Сирийской Арабской Республики на северо-востоке страны. Правительственные силы установили контроль над округами Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вывода войск США и турецкой военной операции на восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-Эз-Зор местные жители вышли на с требованием восстановления власти Дамаска над своими территориями.