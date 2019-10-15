Вашингтон, 15 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Международный валютный фонд скорректировал в сторону понижения прогноз экономического роста латиноамериканского региона в 2019 году — до 0,2%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina. Отмечается, что годом ранее прирост составил 1%.

Бразилия

В МВФ также спрогнозировали, что в 2019-м крупнейшая экономика региона — Бразилия — испытает спад в 0,2%. Вторая экономика Латинской Америки, Мексика, покажет прирост, но гораздо более скромный (0,4%), чем в 2018 году (2%).