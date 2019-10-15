Самара, 15 октября, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ферганы в Москву, вечером 15 октября совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту «Курумоч», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Uzairways.com Самолет авиакомпании «Uzbekistan Airways»

Как уточняется, причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. В аэропорту самолёт ожидала карета скорой помощи. Медики оказали пассажиру необходимую помощь на месте, после чего он было госпитализирован в одну из городских больниц.

После вынужденной посадки авиарейс UZB627 вылетел далее в пункт назначения.