Пентагон хочет, чтобы Китай оказал давление на КНДР
Вашингтон, 15 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединенных Штатов намерено добиваться от Китая соблюдения режима санкций против Северной Кореи, 15 октября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
США, КНДР и Китай
По словам помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе Рэндалла Шривера, в настоящий момент китайские власти не полностью соблюдают эмбарго.
Представитель Пентагона уверен, что давление со стороны Китая могло бы сделать переговоры КНДР-США более конструктивными.
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