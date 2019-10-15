Вашингтон, 15 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединенных Штатов намерено добиваться от Китая соблюдения режима санкций против Северной Кореи, 15 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США, КНДР и Китай

По словам помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе Рэндалла Шривера, в настоящий момент китайские власти не полностью соблюдают эмбарго.

Представитель Пентагона уверен, что давление со стороны Китая могло бы сделать переговоры КНДР-США более конструктивными.

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