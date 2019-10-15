Вашингтон, 15 октября, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.

Грук Андрей ИА Красная Весна Телефонный звонок

При этом пресс-служба не приводит подробностей телефонного разговора, ограничиваясь пояснением, что он касался вопросов развития ситуации в Сирии.

«Могу заявить, что сегодня состоялся продуктивный разговор относительно Сирии», — сказал представитель пресс-службы Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 октября, представители Минобороны РФ сообщили о разговоре глав военных ведомств России и США, в ходе которого были обсуждены «вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии».