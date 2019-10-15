Копенгаген, 15 октября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Орган по делам заключенных Дании выявил, что условия в некоторых тюрьмах не соответствуют рекомендациям комитета ЕС против пыток. Речь идет о размерах камер для заключенных и правилах размещения.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент) . 1890

Так, по данным Органа, нарушение заключается в том, что, например, в 67 одиночных камерах живут двое заключенных, а самые маленькие камеры на три квадратных метра меньше, чем рекомендовано комитетом. В Дании не существует законов, которые бы специально устанавливали стандарты тюремной камеры. Однако, по мнению эксперта Петера Веделя Кессинга из Института Прав Человека, Дания обязана соблюдать рекомендации комитета ЕС против пыток. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Начальник органа по делам заключенных Дании Торкиль Фогде признал, что настоящая обстановка с тюремными камерами явно не в пользу заключенных. «Разумеется, мы хотели бы соответствовать всем международным требованиям, но порой из-за перегрузки мы вынуждены селить заключенных по двое», — добавил директор.