В Екатеринбурге более тысячи призывников не пришли на сборный пункт
Екатеринбург, 15 октября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В весеннюю призывную кампанию более тысячи молодых екатеринбуржцев не пришли на сборные пункты. Об этом сообщаетЕАН.
Минобороны России
Призывники
По словам представителя свердловского военного комиссариата Вадима Денисова, всего в Екатеринбурге проживают 7,4 тысячи граждан, которые подлежат призыву. В итоге на сборные пункты пришли лишь немногим более 6 тысяч человек.
Более тысячи гражданам не удалось вручить повестки из-за того, что точное местонахождение граждан неизвестно.
Напомним, весенний призыв — 2019 проходил в России с 1 апреля по 15 июля. Планировалось, что из Екатеринбурга призовут на службу около одной тысячи человек.