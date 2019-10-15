Копенгаген, 15 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Представитель правящей Социал-демократической партии Дании по правовым вопросам Йеппе Бруус заявил, что по причине нехватке ресурсов правоохранительные органы Дании во многих случаях вынуждены закрывать дела без тщательного расследования, и поэтому полиции необходимо выделить больше средств. Так, каждое третье дело о краже со взломом закрывается без предварительного расследования.

Lars Schmidt Датский полицейский

«У правоохранительных органов действительно много различных задач. Зачастую они просто не успевают все выполнять. Без всяких сомнений, мы должны увеличить финансирование полиции, должны готовить больше специалистов и ставить более конкретные задачи», — добавил Йеппе Бруус. Такую же позицию заняла оппозиционная партия «Венстре». Так, представитель партии по правовым вопросам Ингер Стойберг заявила: «Полиции нужно выделить больше ресурсов, и мы должны начать переговоры по новому соглашению с правоохранительными органами как можно скорее». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Ранее правительство Дании перенесло переговоры с полицией на осень 2020 года. Министр юстиции Ник Хеккеруп объяснил это тем, что была необходимость все тщательно продумать, прежде чем принимать поспешные решения.