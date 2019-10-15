Вашингтон, 15 октября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Российская Федерация потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото. Такие данные приводит американское агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Агентство оценивает потери валютных резервов России по состоянию на март 2019 года. Более поздние данные не публикуются.

Известно, что Банк России начал избавляться от вложений в доллары США весной 2018 года. Произошло это после того, как США ввели санкции в отношении крупного российского бизнеса. У российских властей есть вполне обоснованные опасения, что вскоре будут введены новые ограничения.

Bloomberg считает, что в случае, если бы структура российских вложений осталась бы прежней, то к марту 2019 года они бы увеличились на 3,8%. Ранее американский доллар доминировал в российских валютных запасах. Теперь же Россия стала крупнейшим в мире владельцем резервов юаня — на нее приходится около 70% всех мировых резервов в юанях.