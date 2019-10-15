Дедолларизация стоила России $7,7 млрд — Bloomberg
Вашингтон, 15 октября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Российская Федерация потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото. Такие данные приводит американское агентство Bloomberg.
Агентство оценивает потери валютных резервов России по состоянию на март 2019 года. Более поздние данные не публикуются.
Известно, что Банк России начал избавляться от вложений в доллары США весной 2018 года. Произошло это после того, как США ввели санкции в отношении крупного российского бизнеса. У российских властей есть вполне обоснованные опасения, что вскоре будут введены новые ограничения.
Bloomberg считает, что в случае, если бы структура российских вложений осталась бы прежней, то к марту 2019 года они бы увеличились на 3,8%. Ранее американский доллар доминировал в российских валютных запасах. Теперь же Россия стала крупнейшим в мире владельцем резервов юаня — на нее приходится около 70% всех мировых резервов в юанях.