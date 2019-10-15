Анкара, 15 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Турецкие войска будут выведены из северо-восточных районов Сирии после завершения антитеррористической операции, сообщил 15 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, об этом неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эрдоган предупреждал, в принципе, всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции — борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», — сказал Александр Лаврентьев.

При этом спецпредставитель президента России на стал давать прогнозов о точных сроках таких событий.

Тем не менее Александр Лаврентьев напомнил о позиции России в вопросе о контроле над границей Сирии с Турцией. Москва считает, что там должны находиться только сирийские правительственные войска, и это будет лучшей гарантией для Турции, опасающейся угрозы терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате начавшейся 9 октября турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии начали происходить масштабные изменения. Брошенные американскими покровителями сирийские курды заявили о желании вернуться под власть Дамаска.

В данный момент сирийские правительственные войска берут под свой контроль наиболее важные пункты на северо-востоке Сирии.